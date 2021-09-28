Также в ней могут быть выходцы из "Голоса". Об этом сказал украинский телеведущий, волонтер и политик в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.
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Во время интервью журналистка спросила, связана ли будущая политсила с той частью нардепов, которая откололась от "Голоса" и сейчас называется группа "Справедливость".
Частично – да, частично – нет,
– ответил Притула.
Он отметил, что достаточно тесно коммуницирует с частью депутатов из группы "Справедливость". Однако точно так же общается и с остальной частью фракции "Голос".
С кем общается Притула
Притула рассказал, что общается с группой, которая откололась внутри фракции, в частности с:
- Ярославом Юрчишиным;
- Романом Лозинским;
- Александрой Устиновой.
В то же время из другой группы он коммуницирует с:
- Сергеем Рахманиным;
- Романом Костенко;
- Рустемом Умеровым.
"На самом деле у меня хорошие отношения остались почти со всеми людьми, которые шли на парламентскую кампанию 2019 года", – отметил Притула.
Новая политсила Притулы: что известно
- В начале июня Сергей Притула заявил, что уходит из "Голоса". Одной из причин стали действия нового руководства.
- В политсиле не удивились решению волонтера и шоумена. Мол, его амбиции возобладали.
- Уже тогда глава фракции Ярослав Железняк предположил, что причиной такого решения может стать собственная политсила.
- Притула не раз говорил о своих лидерских амбициях.