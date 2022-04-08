Российские военные могут потерпеть на Донбассе такое ощутимое поражение как под Киевом, Черниговом, Николаевом или Харьковом. Об этом в эфире 24 канала сказал народный депутат Сергей Рахманин.

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Жесткие обстрелы и всеобщая мобилизация

По его словам, на то, как оккупанты будут действовать дальше, влияют очень много составляющих и обстоятельств. Если русская армия получит по зубам еще раз, то, по мнению нардепа:

во-первых, надо ожидать гораздо более жестких обстрелов, чем сейчас;

Не хочу пугать, но теоретически такой риск остается,

– подчеркнул Рахманин.

во-вторых, возможно, в России придется проводить всеобщую мобилизацию.

Вполне вероятно, что будет много отказов, побегов и дезертирство. Владимир Путин будет вынужден бросать в ад войны призывников.

"Это будет страшная, изматывающая, долгая война, которую точно не хотелось бы, но такой риск тоже есть", – отметил нардеп.

Многое зависит от Запада

Очень многое будет зависеть, как считает Рахманин, от того, насколько Запад сейчас будет жестким и быстрым. Он должен ввести реальные санкции (полное эмбарго на энергоносители, полное отключение всей банковской системы России от SWIFT) прямо сейчас.

"И, разумеется, поставки оружия в необходимых объемах и необходимого качества. Тогда есть реальный шанс на существенный успех – если не сломать хребет, то точно поотрывать руки и ноги врагу", – добавил Рахманин.

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