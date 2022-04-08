Російські військові можуть зазнати на Донбасі такої відчутної поразки як під Києвом, Черніговом, Миколаєвом чи Харковом. Про це в ефірі 24 каналу сказав народний депутат Сергій Рахманін.

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Жорсткі обстріли і загальна мобілізація

За його словами, на те, як окупанти діятимуть далі, впливають дуже багато складових та обставин. Якщо росармія отримає по зубах ще раз, то, на думку нардепа:

по-перше, треба очікувати набагато жорсткіших обстрілів, ніж є зараз;

Не хочу лякати, але теоретично такий ризик залишається,

– наголосив Рахманін.

по-друге, можливо, в Росії доведеться проводити загальну мобілізацію.

Цілком ймовірно, що буде багато відмов, втеч та дизертирства. Володимир Путін буде змушений кидати в пекло війни призовників.

"Це буде страшна, вимотуюча, довга війна, яку точно не хотілося б, але такий ризик теж є", – зауважив нардеп.

Багато залежить від Заходу

Дуже багато залежатиме, як вважає Рахманін, від того, наскільки Захід зараз буде жорстким і швидким. Він повинен запровадити реальні санкції (повне ембарго на енергоносії, повне відключення всієї банківської системи Росії від SWIFT) просто зараз.

"І, зрозуміло, постачання зброї в необхідних обсягах та необхідної якості. Тоді є реальний шанс на суттєвий успіх – якщо не зламати хребет, то точно повідривати руки і ноги ворогу", – додав Рахманін.

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