В заложниках у монстров
Когда вы каждый раз пишете или говорите, что украинскую военную группировку в Мариуполе спасти невозможно или что крики о помощи оттуда – какая-то технология, имейте в виду, что Алиса – не единственный ребенок военных, медиков, поваров, которую вы этими словами хороните живьем.
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Проблемы гражданского населения в Мариуполе очень серьезны. Но у гражданских есть хоть какие-то шансы оттуда выбраться. Раненые военные, женщины-военнослужащие, дети и жены военных этого шанса просто лишены. Для России это такие же "нацисты", как и все, кто не изменил присяге и остается нести службу в окруженном Мариуполе.
Упреждая вопрос, почему бы им всем не сдаться в русский плен, – этой опции для оставшихся не существует. Россияне неоднократно заявляли, что их убьют. Те, кто мог сдаться, уже сделали это.
Маленькая Алиса умоляет об эвакуации из бомбоубежища в Мариуполе: видео
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Последний шанс на спасение
С позиции международного права, раненые, дети, жены военных не являются комбатантами. Они подлежат эвакуации с поля сражения. Теоретически это должны делать Международный Комитет Красного Креста в Украине, Постоянное представительство Украины при ООН, но сейчас они заинтересованы только в помощи гражданским и даже она в Мариуполе очень ограничена.
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