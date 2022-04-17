2. Если это успех украинских Вооруженных Сил, это военное поражение на море, подобного которому Россия не знала со времен русско-японской войны сто лет назад, да и тогда "Варяг" был добровольно затоплен экипажем.

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Разные версии

3. Если крейсер погиб по вине экипажа, такая степень хаоса и разгильдяйства на флагманском корабле несовместима с представлениями об эффективности армии и её способности к победам.

4. От того, какая интерпретация будет выбрана зависит ближайшее будущее российско-украинских переговоров.

5. Если решат, что корабль потоплен украинцами, возобновление переговоров в ближайшее время невозможно, так как в этом случае оно будет выглядеть как следствие крупной военной неудачи. Переговоры о мире тут будут окрашены в тона компромисса, даже просьбы о пощаде.

Интересно Россия очевидно проигрывает в войне с Украиной

Могут ли продолжаться переговоры

6. Если решат, что крейсер погиб в результате разгильдяйства, возобновление переговоров в обозримом будущем возможно.

7. В любом случае перед переговорами Россия теперь будет пытаться совершить что-то грозное, предъявить какую-то военную победу, чтобы попытаться вернуться себе позицию силы, утраченную с гибелью "Москвы" и компенсировать символический урон.

8. Это нечто не может быть просто бомбардировкой жилых или деловых кварталов, такое и какие-нибудь боевики-исламисты умеют, для армии это преступление, а не победа. Правда этот порог уже перейден, а побед без гражданских жертв и разрушений похоже взять уже неоткуда.

Но все-таки ответ на гибель боевого корабля в виде уничтожения гражданских объектов не будет символически равным, ухудшит, а не улучшит образ армии, потерявшей флагманский крейсер.

9. Парадоксальным образом, партия войны в России заинтересована в том, чтобы "Москва", пусть неофициально, считалась боевой потерей, за которую надо мстить, а партия переговоров, чтобы она считалась жертвой халатности. Выбор основной версии происходит прямо сейчас.

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