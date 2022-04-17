2. Якщо це успіх українських Збройних Сил, це військова поразка на морі, подібній до якої Росія не знала з часів російсько-японської війни сто років тому, та й тоді "Варяг" був добровільно затоплений екіпажем.

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Різні версії

3. Якщо крейсер загинув з вини екіпажу, такий ступінь хаосу та розгільдяйства на флагманському кораблі несумісний з уявленнями про ефективність армії та її здатність до перемог.

4. Від того, яка інтерпретація буде обрана, залежить найближче майбутнє російсько-українських переговорів.

5. Якщо вирішать, що корабель потоплений українцями, поновлення переговорів найближчим часом неможливе, оскільки в цьому випадку воно виглядатиме як наслідок великої військової невдачі. Переговори про мир тут будуть пофарбовані в тони компромісу, навіть прохання про пощаду.

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Чи можуть продовжуватися переговори

6. Якщо вирішать, що крейсер загинув внаслідок розгільдяйства, відновлення переговорів у найближчому майбутньому можливе.

7. У будь-якому разі перед переговорами Росія тепер намагатиметься зробити щось грізне, пред'явити якусь воєнну перемогу, щоб спробувати повернутися собі позицію сили, втрачену із загибеллю "Москви" і компенсувати символічні збитки.

8. Це дещо не може бути просто бомбардуванням житлових чи ділових кварталів, таке і якісь бойовики-ісламісти вміють, для армії – це злочин, а не перемога. Щоправда, цей поріг уже перейдено, а перемог без цивільних жертв і руйнувань схоже взяти вже немає звідки.

Але все-таки відповідь на загибель бойового корабля у вигляді знищення цивільних об'єктів не буде символічно рівною, погіршить, а не покращить образ армії, що втратила флагманський крейсер.

9. Парадоксальним чином, партія війни у Росії зацікавлена у цьому, щоб "Москва", нехай неофіційно, вважалася бойовою втратою, за яку треба мстити, а партія переговорів, щоб вона вважалася жертвою недбалості. Вибір основної версії відбувається зараз.

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