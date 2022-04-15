Одні коментатори вказують на те, що в море було відправлено флагман флоту, на який навіть не було встановлено радарне обладнання для виявлення ракет, що низько летять, інші із захопленням порівнюють поповнення військового флоту і флоту російських олігархів за роки правління Путіна.

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Корупція у Росії

Проте мені здається, що треба піти трохи далі і сказати просту річ: Росія – країна феноменальної корупції. Тут усе, що так чи інакше робиться для держави і за рахунок держави (а точніше – росіян), є однією великою показухою.

У її виробництві – суть сучасної путінської держави. Якщо робити щось більше, не вистачить грошей на палаци в Геленджику, вілли на Блакитному березі, та й нарешті на запозичення в Тиві.

При цьому, хоч усі знають, що відбувається, визнати це публічно не можна – і саме бравурні реляції про звершення та стали однією з основ ухвалення рішення про вторгнення в Україну.

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Чому Росія програє

Сьогодні Росія очевидно програє, перетворюючи війну в Україні на кшталт нової кримської 1854 – 1855 років, другої японської 1904 – 1905 років та другої фінської 1940 року війн, разом узятих.

При цьому аналітики розглядають десятки причин наших поразок, хоча єдиною їх причиною є саме те, що російська економіка та політика двадцять років були засновані лише на корупції та орієнтувалися на нескінченне збагачення чиновництва та олігархату.

І тепер виникає питання: наскільки далекоглядною була політика Заходу, який постійно просував ідею боротьби з російською корупцією та з російськими брудними грошима? Чи не перетворилася б Росія на набагато небезпечнішого геополітичного ворога, якби така боротьба була успішною?

Чи не може виявитися, що якби влада вирішила "утихомирити" Навального, призначивши його, ну, наприклад, главою Рахункової палати, то це призвело б не так до підвищення добробуту росіян, як до успішного виготовлення додаткових пар сотень крилатих ракет, які були б випущені по Україні?

Країна, за своїми політичними особливостями небезпечна для світу, була б набагато небезпечнішою, якби справою життя її еліти не було злодійство. І тим, хто порівнює водотоннажність "Москви" та "Ділбара", я хочу нагадати, що остання хоча б не оснащена ракетним озброєнням. Тож мені здається, що російська корупція – радше благо для миру, ніж загроза, якою її ще недавно вважали. Чи я все ж таки не правий?..

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