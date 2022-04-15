Яка країна, такі й "подвиги"
Як-не-як, а ракетний крейсер "Москва" запам'ятався за весь час свого існування двома дуже важливими досягненнями – він був посланий нах*й, а також він потонув.
До теми Російський воєнний корабель таки пішов по курсу: як перемога України стала ганьбою Путіна
У 2020 році, описуючи деокупацію Карабаху, російські пропагандисти повідомляли, що там воює не азербайджанська армія, а турецький спецназ, пакистанські військові, сирійські терористи і навіть "ІДІЛ".
До теми За місяць Путін влаштував і Сребреницю, і Цусіму
"Нептун" підбив "велич" Кремля
Не дивно, що ефективну роботу ракет Р-360 ПКРК "Нептун" російська пропаганда й зараз намагається нівелювати заявами про якусь британську зброю.
Так, переговори про постачання британських ПКРК велися й успішно – цю зброю ми отримаємо, але поки що її в Україні немає.
Актуально – офіційне підтвердження затоплення крейсера "Москва": дивіться відео