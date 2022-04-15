Какая страна, такие и "подвиги"

Как-никак, а ракетный крейсер "Москва" запомнился за все время своего существования двумя очень важными достижениями – он был послан нах*й, а также он утонул.

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В 2020 году, описывая деоккупацию Карабаха, российские пропагандисты сообщали, что там воюет не азербайджанская армия, а турецкий спецназ, пакистанские военные, сирийские террористы и даже "ІДІЛ".

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"Нептун" подбил "величие" Кремля

Неудивительно, что эффективную работу ракет Р-360 ПКРК "Нептун" российская пропаганда и сейчас пытается нивелировать заявлениями о каком-то британском оружии.

Так, переговоры о поставках британских ПКРК велись и успешно – это оружие мы получим, но пока что его в Украине нет.

Актуально – официальное подтверждение затопления крейсера "Москва": смотрите видео