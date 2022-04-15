Інвестиції в "Нептун" окупилися феєрверком на "Москві"

Вперше бойовий корабель знищено ударом протикорабельної ракети, повністю виробленої в Україні. Вперше перемогу на морі здобули Збройні Сили України. Без усіляких перебільшень – історична сенсаційна перемога України над російським флотом.

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Україна витратила за усі роки на програму розробки та виробництва ПКР "Нептун" приблизно 93 мільйони доларів. Тепер залпом "Нептуна" знищено ракетний крейсер вартістю до 1 мільярда доларів, флагман Чорноморського флоту, на якому тримає свій штаб та свій прапор командувач Чорноморського флоту РФ.

14 квітня Міністерство оборони РФ визнало, що ракетний крейсер "Москва", флагманський корабель Чорноморського флоту, найбільший бойовий корабель на Чорному морі, потонув внаслідок "вибуху боєкомплекту" та "пожежі, причини якої з'ясовуються". Екіпаж крейсера ніби-то вдалось врятувати, але детальної інформації про втрати Міноборони РФ як завжди не оприлюднило. Штатний екіпаж складає понад 510 осіб.

Українська суперзброя

Українське командування та держпідприємство КБ "Луч" оголосили, що російський крейсер уразили двома новітніми протикорабельними ракетами "Нептун".

Джерела кажуть, що "Москва" була знищена пусками двох протикорабельних ракет "Нептун", які були здійснені з Одеської області з відстані приблизно у 130 кілометрів по російському ракетному крейсеру, який перебував у районі острова Зміїний. Саме тут з борту "Москви" здійснювалось керівництво морською блокадою узбережжя України російським флотом.

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Крейсер "Москва" добре захищений від ракетної атаки, такі кораблі – одна з найскладніших цілей, саме через сильну ешелоновану оборону від атак з повітря. Ракетний комплекс крейсера на базі С-300 має боєкомплект із 68 ракет. Також крейсер прикритий зенітно-рактеними та зенітно-артилерійськими комплексами для ураження протикорабельних ракет з малої відстані. Він оснащений системами радіоелектронної боротьби та протидії, системами постановки перешкод.

Проте пошукові радари двох "Нептунів" самостійно захопили ціль, система управління виокремила серед великих хвиль та перешкод справжній крейсер, визначила оптимальну траекторію для атаки, щоб уникнути перехоплення ППО крейсера, і було завдано смертельний удар.

Тобто активна система наведення разом з алгоритмами селекції цілі серед перешкод дозволили ракетам самостійно навестись та визначити собі точки удару.

Українські інженери КБ "Луч" розробили свою унікальну технологію й поставили нашу державу серед 10 інших країн світу, які здатні виробляти свої власні протикорабельні ракети для ураження особливо захищених цілей.

Актуальне "Москва" пішла на дно: чому гучна поразка в морі стане непоправною для Росії



Крейсер "Москва" був оснащений безліччю озброєння, але це його не врятувало / Фото Naval Graphics

"Вбивця авіаносців" прорекламував ЗСУ на весь світ

Тепер Росія втратила корабель з найпотужнішим озброєнням для протиповітряної оборони можливої десантної операції на Чорному морі. Крейсер "Москва" типу "Слава" російські адмірали назвали "вбивцею американських авіаносців" через потужне ракетне озброєння далекої діі. Невідомі втрати екіпажу "Москви" – російське Мніоборони завжди приховує втрати.

Зрозуміло одне – Росія зазнала важкої поразки, українці перемогли у бою. Російський флот та противовітряна оборона кораблів показали свою вразливість і виявилсь не здатні захистити навіть свій флагман. Це потужний черговий удар по експорту російського озброєння та реклама українського ракетного виробництва.

"Москва", якби її здали на метал, важить як 250 танків, але основна вартість крейсера – це озброєня та електроніка. Знищений цілий комплекс озброєння, який Росія не здатна відновити у найближчі роки, кораблі такого класу в РФ вже не виробляються.

Україна показує всьому світу кожен день, як саме треба бити російську збрідну армію та флот. Дякуємо, КБ "Луч", дякуємо ЗСУ.

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