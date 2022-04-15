Окупанти шкодують лише залізо

Єдине, що нікого майже не хвилює – це доля самого екіпажу. Приблизно 500 осіб. Так, "міністерство вбивств" розказало, що "всіх врятували", але вони тоді ж казали, що "нічого серйозного" з самою "Москвою" не трапилося.

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Очевидно, якщо руйнації настільки великого корабля були настільки серйозні, що він потонув (незважаючи на всю "плавучість", якою так пишалися московити), то уже в момент вибухів не могло не бути жертв.

Потім не ясно, як вони так швидко за умов шторму "всіх евакуювали". Де самі "евакуйовані"? Купа запитань, які виникають у нас, але рядових московитів не хвилюють взагалі. У них крейсер потопили! А люди... Це лише "додаток" до крейсера – хр*н з ними. Так, саме усіх цих особин Навальний закликає у чомусь "переконувати" через рекламу на ютубі.

До теми Як тонула "Москва": про "Нептун", "Гарпун" і російську тактику

Спраглі до смерті

Та ви їхні коментарі почитайте. Все вони знають. І що це війна. І що тривають масові вбивства українців (недостатні, на їхній погляд). І що тепер треба точно "бахнути ядерною бомбою".

І тепер важче буде робити вигляд, що ти "не знав"... 80 років тому можна було "не знати", а тут ти все знаєш, але свідомо обираєш зло.

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