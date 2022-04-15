Пропагандисти знали, що жодних таких цінностей немає, крім однієї – війни, грізної слави нашої великої зброї і можемо повторити.
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Російські злодії повірили власній пропаганді
Злодії дивилися свою пропаганду і вона їм подобалася, вони повірили в те, що мають грізну славу, захотіли повторити.
У 2022 році злодії спрямували свою армію, що складається з жебраків, що живуть на околицях пограбованої ними країни, на забій.
Путін та його оточення повірили власним пропагандистам / Фото Getty Images
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Росія програла
Розкрадена країна та армія зійшлися у битві з Європою та програли. Флагман флоту ціною майже мільярд доларів безславно затонув.
У злодіїв залишився останній аргумент: ядерна війна з усім світом.
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