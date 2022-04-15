"Слава"

Цей важкий крейсер був збудований на Миколаївському кораблебудівному заводі у 1976 – 1982 роках.

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Тоді всім військовим надводним кораблебудуванням у СРСР керував мій батько. Він пішов з посади начальника 2-го головного управління Мінсудпрому в березні 1982 року.

Головний корабель проєкту – "Слава ", саме так, на згадку про російський броненосець, що героїчно захищав Моозундський архіпелаг у вересні 1917 року, було названо крейсер, він був предметом особливої гордості батька.

Ці кораблі повністю нейтралізують американський авіаносний флот, пояснював він тоді. Їхні ракети знищать будь-яке авіаносне сполучення на відстані десятків кілометрів. І вони мають майже 100% протиповітряний захист. Це останнє слово у технології військово-морського флоту. Так було на початку 1980-х, 40 років тому.

Але, додавав батько, не дай боже, щоб ці крейсери опинилися в бою. Це, як і ядерна зброя, лише засіб стримування, лише необхідна основа сили, з якої треба вести діалог із Заходом про роззброєння та співпрацю.

Батькові мрії

Батько чудово пам'ятав Антигітлерівську коаліцію, коли був дитиною, жив у епоху Антанти і був гарячим прихильником співпраці з англо-саксонськими країнами, завжди був англоманом. Пам'ятаю, набагато раніше закладки "Слави", мені, ще підлітку, він довірливо пояснював – "я будую кораблі для Росії, більшовики підуть, а Росія залишиться, і тоді вона має бути в союзі зі США, Францією та Великобританією, як у 1941 – 19 45, як у 1914 – 19 18".

І як він пишався, коли саме "Слава" супроводжувала лайнер "Максим Горький" на Мальтійську зустріч Михайла Горбачова та Джорджа Буша на початку грудня 1989 року. "Це найкраще використання військової сили – будівництво міцного світу" - говорив він.

Ганьба "Москви" та ганьба Росії

Батько встиг багато побачити за своє довге життя. Він помер у серпні 2007 року у віці 96 років. Але дякувати богу, він не побачив, як бездарно і ганебно використовували його гордість, крейсер "Славу" – "Москву" нинішні російські стратеги.

Використовувати протиавіаносну зброю стримування як корабель вогневої підтримки висадки десанту – велика військова помилка. Ба більше, якщо противник має крилаті антикорабельні ракети, а системи ППО крейсера застаріли.

Політика, одним із елементів якої є в нашому недосконалому світі засоби стримування, перетворилася на сучасну Росію на безвідповідальну та жахливу за результатом гру в солдатики, у морський бій, тільки не на аркуші паперу.

Розплата

Не просто дилетанти, а повні невігласи планують і політику моєї країни, і дії її збройних сил. Замість будівництва миру, в якому добре і тобі та іншим, вони розв'язують війни то в Чечні, то в Сирії, то в Грузії, то в Україні.

Вони не творять, а лише руйнують, гублять і власний народ та інші народи та стають ганьбою й опудалом для всього світу.

Колись батько вдягнув парадний адміральський мундир, щоб віддати честь новозведеному на крейсері "Слава" Андріївському прапору в 1992 році. Тепер цей прапор спущений. Російська слава догоряє біля берегів України. Скільки моряків загинуло та понівечено – я не знаю.

Сумний і символічний підсумок безвідповідальної гри у війну, підтриману засліпленим пропагандою і самообдуреним імперськими амбіціями народом моєї Росії.

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