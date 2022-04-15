"Слава"

Этот тяжелый крейсер был построен на Николаевском кораблестроительном заводе в 1976 – 1982 годах.

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Тогда всем военным надводным кораблестроением в СССР руководил мой отец. Он ушел с должности начальника 2-го главного управления Минсудпрома в марте 1982.

Головной корабль проекта – "Слава", а именно так, в память русского броненосца, героически защищавшего Моозундский архипелаг в сентябре 1917 года, был назван строящийся крейсер, – был предметом особой гордости отца.

Эти корабли полностью нейтрализуют американский авианосный флот, объяснял он мне в то время. Их ракеты уничтожат любое авианосное соединение на расстоянии десятков километров. И они имеют практически 100% противовоздушную защиту. Это последнее слово в технологии военно-морского флота. Так и было в начале 1980-х, 40 лет назад.

Но, добавлял отец, не дай Бог, чтобы эти крейсера оказались в бою. Это, как и ядерное оружие, только средство сдерживания, только то необходимое основание силы, с которого надо вести диалог с Западом о разоружении и сотрудничестве.

Отцовские мечты

Отец прекрасно помнил Антигитлеровскую коалицию, ребенком жил в эпоху Антанты и он был горячим сторонником сотрудничества с англо-саксонскими странами, всегда был англоманом.

Помню, намного раньше закладки "Славы", мне, еще подростку он доверительно объяснял – "я строю корабли для России, большевики уйдут, а Россия останется, и тогда она должна быть в союзе с США, Францией и Великобританией, как в 1941 – 19 45, как в 1914 – 19 18".

И как он гордился, когда именно "Слава" сопровождала лайнер "Максим Горький" на Мальтийскую встречу Михаила Горбачева и Джорджа Буша в начале декабря 1989 года. "Это лучшее использование военной мощи – строительство прочного мира", - говорил он.

Позор "Москвы" и позор России

Отец успел увидеть многое за свою долгую жизнь. Он умер в августе 2007 96 лет. Но, слава Богу, он не увидел, как бездарно и постыдно использовали его гордость, крейсер "Славу" – "Москву" нынешние российские стратеги.

Использовать противоавианосное оружие сдерживания в качестве корабля огневой поддержки высадки десанта само по себе крупная военная ошибка.

Тем более, если у противника имеются крылатые антикорабельные ракеты, а системы ПВО крейсера устарели.

Политика, одним из элементов которой являются в нашем несовершенном мире средства сдерживания, превратилась в современной России в безответственную и ужасную по результату игру в солдатики, в морской бой, только не на листе бумаги.

Расплата

Не просто дилетанты, а полные невежды планируют и политику моей страны, и действия ее вооруженных сил.

Вместо строительства мира, в котором хорошо и тебе и другим, они развязывают войны то в Чечне, то в Сирии, то в Грузии, то в Украине. Они не созидают, а только разрушают, губят и собственный народ и другие народы и становятся позорищем и пугалом для всего мира.

Когда-то отец надел парадный адмиральский мундир, чтобы отдать честь вновь поднятому на крейсере "Слава" Андреевском флагу в 1992 году. Теперь этот флаг спущен. Русская слава догорает у берегов Украины. Сколько моряков погибло и изувечено - я не знаю.

Печальный и символичный итог безответственной игры в войнушку, поддержанной ослепленным пропагандой и самооглупленным имперскими амбициями народом моей России.

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