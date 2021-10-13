Однако, как оказалось, у 72-летнего гражданина Италии все-таки был коронавирус. Об этом рассказал начальник Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский.

Напомним На Буковине в скорой умер итальянец, которого не смогли принять две больницы

Коронавирус и сопутствующие болезни

То, что у пациента был коронавирус, установили судмедэксперты во время вскрытия тела иностранца. К тому же у умершего были сопутствующие заболевания.

Причина смерти – коронавирус, пневмония, легочная и сердечная недостаточность на фоне сахарного диабета,

– сообщил судмедэксперт.

По словам директора Черновицкого Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимира Еленева, во время вызова бригады речь не шла о том, что у мужчины коронавирус.

Почему больницы отказывались его принимать

По его словам, предварительно речь шла о другой болезни. Затем пациента сначала хотели госпитализировать в Сторожинецкую больницу, однако там отказались его принять. Все из-за того, что мест в реанимации для пациентов без коронавируса не хватало.

Впоследствии мужчину пытались госпитализировать в Черновицкую областную клиническую больницу, однако в реанимации этого медучреждения также не было свободных мест.

После этого итальянца решили доставить в больницу скорой медицинской помощи в Черновцах, однако по дороге в медучреждение пациент умер в карете скорой.

Какая ситуация с коронавирусом в Черновицкой области