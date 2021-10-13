Проте, як виявилося, у 72-річного громадянина Італії таки був коронавірус. Про це розповів начальник Чернівецького обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський.

Нагадаємо На Буковині у швидкій помер італієць, якого не змогли прийняти дві лікарні

Коронавірус і супутні хвороби

Те, що у пацієнта був коронавірус, встановили судмедексперти під час розтину тіла іноземця. До того ж у померлого були супутні захворювання.

Причина смерті – коронавірус, пневмонія, легенева і серцева недостатність на тлі цукрового діабету,

– повідомив судмедексперт.

За словами директора Чернівецького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимира Єленєва, під час виклику бригади не йшлося про те, що у чоловіка є коронавірус.

Чому лікарні відмовлялися його приймати

За його словами, попередньо йшлося про іншу хворобу. Відтак пацієнта спочатку хотіли шпиталізувати у Сторожинецьку лікарню, проте там відмовились його прийняти. Усе через те, що місць у реанімації для пацієнтів без коронавірусу бракувало.

Згодом чоловіка намагалися госпіталізувати до Чернівецької обласної клінічної лікарні, однак у реанімації цієї медустанови також не було вільних місць.

Після цього італійця вирішили доставити до Лікарні швидкої медичної допомоги в Чернівцях, однак по дорозі до медзакладу пацієнт помер у кареті швидкої.

Яка ситуація з коронавірусом у Чернівецькій області