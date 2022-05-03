Служба безопасности Украины в очередной раз перехватила разговор российских оккупантов. Настроение у них далеко не радостное и победоносное.

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Российские оккупанты шокированы большими потерями, которые несут в войне против Украины. Ни в какой другой войне оккупанты не теряли такого количества личного состава.

Мы потеряли больше, чем за 4 года в Чечне,

– жалуется оккупант в разговоре.

Также оккупант сообщил о том, что все распиаренные российские спецподразделения отказались идти дальше и вернулись в Россию.

"Росгвардия, омоновцы, все эти наши специалисты, боевики наши "дали заднюю", отказались идти дальше и убежали в Россию", — рассказал вражеский солдат.

По информации СБУ, счетчик потерь российских оккупантов уже начал отсчет с отметки в 24 тысячи.

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ВСУ провели очередную удачную охоту на вражеские беспилотники. В Днепропетровской области удалось сбить вражеский беспилотник. Российский БПЛА не спас даже выцарапанный на крыле знак оккупантов.

Российские оккупанты не прекращают беспощадные обстрелы Донецкой области. К сожалению, еще 9 мирных украинцев стали жертвами вражеского огня, направленного на гражданское население и инфраструктуру.

Как сообщили защитники Мариуполя, оккупанты начали штурм "Азовстали" и пытаются проникнуть на территорию завода. Кроме того, враг продолжает сбрасывать на предприятие мощные бомбы. В результате одной из бомбардировок погибли две женщины.

На Юге продолжаются горячие бои наших героев с российскими оккупантами. Наша артиллерия выполнила более 100 огневых задач и нанесла врагу новые потери. В частности, россияне потеряли более 100 солдат, два катера, а также бронированную и автомобильную технику.

Центр Харькова снова оказался под огнем врага. Жителей города просят оставаться в укрытии весь день, ведь россияне не собираются прекращать канонаду и целятся в мирных жителей и объекты инфраструктуры.

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