В Генштабе ВСУ фиксируют случаи массового отказа российских военнослужащих от "командировок в Украину". Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 13 марта.

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Никаких "командировок" несмотря на большие обещания

Отмечается, что российские военные власти обещают предоставление статуса "ветерана войны", если они согласятся поехать воевать против украинцев. Кроме того, им гарантируют дополнительные выплаты и повышение зарплаты.

Впрочем, даже, несмотря на мощную пропагандистскую машину, российские военнослужащие, очевидно, уже не верят, что их в Украине встретят без сопротивления – с хлебом и солью, как об этом все оккупанты думали в начале войны.

Фиксируются случаи массового отказа российских военнослужащих от "командировок в Украину" для участия в боевых действиях, несмотря на обещания по предоставлению статуса "ветерана войны", дополнительных суточных выплат и повышенного должностного оклада,

– говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Напомним, что по состоянию на 13 марта Владимир Зеленский озвучил потери живой силы врага почти в 13 тысяч военных, а также множество наступательной техники.

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