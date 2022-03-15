С начала войны враг потерял около 13 тысяч своих солдат. Кроме этого, украинские защитники уничтожили технику оккупантов более чем на 5 миллиардов долларов.

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Российских срочников призывают становиться контрактниками

В Генштабе ВСУ предоставили оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 00:00 15 марта. Защитники отметили, что сейчас продолжаются 19 сутки героического сопротивления российским захватчикам.

Враг продолжает наступательную операцию против Украины. Оккупанты применяют авиацию, чтобы поддержать наземные группировки и уничтожить военную и гражданскую инфраструктуру. Кроме этого, идет формирование дополнительных оккупационных подразделений. Однако у России есть с этим проблемы, поэтому на войну против Украины не стесняются отправлять срочников.

С целью доукомплектования подразделений из состава 6-й общевойсковой армии военнослужащим срочной службы настойчиво предлагают переходить на контрактную службу,

– отметили в Генштабе.

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