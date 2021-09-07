Преуспели несмотря на меньшее количество спортсменов

На Паралимпиаде украинцы получили 98 наград. Это лишь на 6 меньше, чем у американской сборной.

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В то же время издание отметило, что количество спортсменов у украинской сборной было значительно меньше, чем в ведущих странах. Так, Китай, Великобританию, Россию и США – представили на соревнованиях более 220 спортсменов, а Украину – только 139.

Это небольшая страна, которая явно не имеет себе равных,

– отметил главный представитель Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс.

Журналисты сравнили украинскую сборную с бейсбольной командой Oakland Athletics. Она в 2002 году, несмотря на недофинансирование и потерю на старте сезона лучших игроков, смогла выиграть 20 игр подряд и установить рекорд Американской Лиги.

"С точки зрения американского спорта, паралимпийцы Украины является маленьким чудом рынка, славянским эквивалентом Oakland Athletics", – подчеркнуло издание.

The New York Times о пути украинцев на Паралимпиаде

Авторы статьи отметили, что Украина входила в шестерку стран с наибольшим количеством медалей на девяти летних и зимних Паралимпийских играх подряд. При этом спортивные успехи практически не ухудшались несмотря на оккупацию Крыма Россией.

Ведь государство-агрессор фактически оставило украинских паралимпийцев без тренировочного центра в Черном море. В то же время новый центр с необходимым адаптивным оборудованием остается недостроенным в Днепре.

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Когда Украина впервые выступила на Паралимпийских играх в Атланте в 1996 году, то завоевала лишь 7 медалей. В 2021 году такое же количество наград получил лишь пловец Максим Крипак.

Инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями в Украине остается скорее редкостью, чем нормой. Это является результатом ограниченной инфраструктуры и негативного отношения со стороны общества,

– пояснили в Управление ООН по правам человека

Награды для призеров увеличили

Издание отметило, что накануне Паралимпийских зимних игр 2018 года в Украине состоялись два существенных изменения:

начали прямые трансляции событий,

увеличили сумму призовых денег в соответствии с тем, какую медаль получают олимпийцы.

Теперь за золотую медаль паралимпийцы получают около 125 тысяч долларов, 80 тысяч долларов – за "серебро" и 55 тысяч долларов – за "бронзу". При том, что ранее "золото" награждали 40 тысячами долларов.



Успехи Украины на Паралимпиаде / Инфографика 24 канала