Це й справді неймовірне досягнення, якщо порівнювати з нашими олімпійцями. З тими, які привезли з Олімпіади-2020 в Україну лише 17 медалей, через що Україна опинилася на 44 місці.

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В Україні нестерпні умови для людей з особливими потребами

Але чи коректно порівнювати Олімпіаду й Паралімпіаду? І як так взагалі сталося, що українці з інвалідністю виборюють нині в рази більше нагород, ніж професійні спортсмени?

Насамперед спадає на думку досить цинічне пояснення – це те, що українці з особливими потребами, на відміну від американців чи японців, буквально загартовані реальним життям. Адже в Україні для них просто нестерпні умови існування – не пристосований ні громадський простір, ні громадський транспорт.

Тому людям з інвалідністю вкрай важко здійснювати найпростіші речі. Наприклад, похід у магазин по хліб перетворюється для них на справжній подвиг. Мовляв, тому вони сильніші духом і показують блискучі результати на спортивних змаганнях за кордоном.



Максим Крипак став найкращим мультимедалістом Паралімпіади-2020 / Фото Getty Images

Ще одне досить сумне пояснення існує. Нібито в нас через війну з Росією, через бойові дії значно нині побільшало травмованих та скалічених. Але вони всі сильними духом і через спорт тепер повертають собі волю до життя.

Але, направду, все трохи простіше з нашими чинними блискучими результатами на Паралімпіаді. Причина більшої кількості медалей, ніж на Олімпіаді, трохи в іншому. Просто на Олімпійських іграх конкуренція є жорсткішою. Водночас на Паралімпійських іграх участь натепер беруть переважно спортсмени-аматори.

На Олімпіаді боротьба йде буквально за долі секунд. І щоб людський організм натренувати їх виборювати, треба на це мати чималі гроші:

на професійних тренерів та медиків;

на бази для тренувань;

на обладнання;

на фармакологію.

В українських спортсменів того всього обмаль, тому й загальні результати олімпійської команди не надто значущі. Тоді як на Паралімпіаді більше атлетів-аматорів, і там дійсно нині виграють ті, хто сильніші духом. Там поки що важливіша участь. Дуже часто цього достатньо, щоб отримати там медаль.

Україні бракує грошей на олімпійців і паралімпійців

Хоча, звісно, в китайській паралімпійській збірній, яка нині в медальному заліку на першому місці, вже аматорів майже і не лишилося. Це тому, що в Китаї дуже серйозно до цього питання підійшли, і їхні паралімпійці тренуються не менш жорстко, ніж олімпійці.

Довідка. У Китаю, станом на 3 вересня, 184 медалі: 85 "золота", 53 "срібла", 46 "бронзи".

Підсумую. І підсумок той невтішний, бо може так статися, що це останні наші такі значущі досягнення на Паралімпіадах. 44 місцю України на Олімпійських іграх є цілком просте пояснення, адже нашій державі бракує грошей на гідне тренування своїх спортсменів. Тому й результат відповідний та цілком очікуваний.

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Але бракує фінансування Україні і на своїх паралімпійців. Тож якщо інші країни почнуть повторювати за Китаєм, якщо в решті світу паралімпійців почнуть тренувати як професіоналів, а в нас і далі будуть розраховувати на сильних духом аматорів, то вже в наступних Паралімпіадах наша збірна з п'ятірки кращих скотиться до топ-50. Як це сталося в нас з Олімпіадою.

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