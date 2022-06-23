Об этом 24 каналу рассказал глава военного отдела благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук. Он подтвердил, что в настоящее время фонд может покупать военные товары двойного назначения.

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Глава военного отдела пояснил, что это разрешение дает фонду напрямую коммуникировать с производителями без посредников или других людей, которые берут какой-либо процент за свою работу.

Поэтому, прежде всего, фонд будет экономить деньги и покупать товары как можно дешевле. Кроме того, у производителей это гарантия качества.

Мы не исключаем того, что мы перейдем к военному высокоточному вооружению, в частности, закупке летального вооружения. Мы не исключаем, что это будут даже и самолеты,

– заявил Рымарук.

Как дешевле будет приобретать вооружение? Он подчеркнул, что это зависит от позиций, продукции и стран.

"Это будет дешевле на 5-30%. Даже если это будет экономия около 300 тысяч гривен, то эти деньги понадобятся, потому что собрать их не просто", - ответил Рымарук.

Чем фонд обеспечивает ВСУ

Глава военного отдела подчеркнул, что фонд "Вернись живым" сейчас сконцентрировался на масштабных проектах:

Прежде всего, это малые беспилотные аппараты, их за 4 месяца войны фонд приобрел более 3,5 тысяч, это 70-80% от всех квадрокоптеров, которые сейчас применяются в боевых действиях.

Параллельно фонд обеспечивает необходимыми техническими средствами снайперов, кроме оружия и боеприпасов, поскольку это предоставляет государство.

Третий масштабный наш проект – фонд закрыл запрос боевых подразделений ВСУ, которые сейчас ведут бой в средствах связи типа "Моторола". Стоимость одной такой – от 700 до 1200 долларов, их закупили около 3,5 тысяч.

Также фонд сейчас переходит на обеспечение ВСУ беспилотными комплексами и уже в конце июня передаст 10 комплексов "Аист-100", затем передадим еще 15.

Как фонды сотрудничают между собой и с Минобороны

Рымарук рассказал, что в любых нуждах есть свои процессы и координация. К примеру, с другими фондами они консультируем по теме БПЛА, чтобы не дублировать запросы.

Конечно, если мы контрактируем какую-то вещь, мы общаемся с высшим военным командованием, в том числе и с представителями Минобороны, чтобы знать, на что способно государство, а на что – фонд,

– сказал эксперт.

"Просто у государства больше бюрократических процедур, а мы можем закупить быстрее. Поэтому сотрудничество и коммуникации происходит 24/7", – добавил он.

Андрей Рымарук о работе фонда "Вернись живым":

Важно! Война продолжается, поэтому украинцам необходимо поддерживать нашу армию, которая мужественно защищает родную землю от российских оккупантов. Помочь защитникам Украины через фонд "Вернись живым" можно по ссылке .