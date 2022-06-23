Про це 24 каналу розповів голова військового відділу благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук. Він підтвердив, що тепер фонд може купувати військові товари подвійного призначення.

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Голова військового відділу пояснив, що цей дозвіл дає фонду напряму комунікувати з виробниками без посередників чи інших людей, які беруть якийсь відсоток за свою роботу.

Тож, перш за все, фонд буде економити гроші та купуватиме товари якомога дешевше. Окрім того, у виробників це буде гарантія якості.

Ми не виключаємо того, що ми перейдемо до військового високоточного озброєння, зокрема закупівлі летального озброєння. Ми не виключаємо, що це будуть навіть і літаки,

– заявив Римарук.

Наскільки дешевше буде купувати озброєння? Він наголосив, що це залежить від позицій, продукції та країн.

"Це буде дешевше на 5 – 30%. Навіть якщо це буде економія біля 300 тисяч гривень, то ці гроші знадобляться, бо зібрати їх не просто", – відповів Римарук.

Чим фонд забезпечує ЗСУ

Голова військового відділу наголосив, що фонд "Повернись живим" зараз сконцентрувався на масштабних проектах:

Перш за все, це малі безпілотні апарати, їх за 4 місяці війни фонд придбав більше ніж 3,5 тисячі, це 70-80% від всіх квадрокоптерів, які зараз застосовуються в бойових діях.

Паралельно фонд забезпечує необхідними технічними засобами снайперів, окрім зброї та боєприпасів, бо це надає держава.

Третій масштабний наш проєкт – фонд закрив запит бойових підрозділів ЗСУ, які зараз ведуть бій, у засобах зв’язку, типу "Моторола". Вартість однієї такої – від 700 до 1200 доларів, їх закупили близько 3,5 тисячі.

Також фонд зараз переходить на забезпечення ЗСУ безпілотними комплексами і вже наприкінці червня передасть 10 комплексів "Лелека-100", потім передамо ще 15.

Як фонди співпрацюють між собою та з Міноборони

Римарук розповів, що в кожних потребах є свої процеси і координація. До прикладу, з іншими фондами вони консультуємо по темі БпЛА, щоб не дублювати запити.

Звісно, якщо ми контрактуємо якусь річ, ми спілкуємося з вищим військовим командуванням, зокрема і з представниками Міноборони, щоб знати, на що спроможна держава, а на що – фонд,

– сказав експерт.

"Просто держава має більше бюрократичних процедур, а ми можемо закупити швидше. Тому співпраця і комунікації відбувається 24/7", – додав він.

Андрій Римарук про роботу фонду "Повернись живим":

Важливо! Війна триває, тож українцям необхідно надалі підтримувати нашу армію, яка мужньо боронить рідну землю від російських окупантів. Допомогти захисникам України через фонд “Повернись живим” можна за посиланням.