Українські військові потребують засобів зв'язку

Про це 24 каналу розповів волонтер і громадський діяч Сергій Притула. За його словами, важко назвати загальний рівень забезпеченості військових зв'язком, адже їх надзвичайно багато, і логічно, що в таких обставинах хтось оснащений краще, а хтось – гірше.

Зверніть увагу "Вся сума захисникам": Дмитро Комаров продає свою улюблену "іграшку" – рідкісний спорткар

Разом з тим, військові звертаються за допомогою у постачанні цих засобів постійно. Однак не всі з них вдається повною мірою забезпечити.

Якщо раніше ми мали багато грошей, які могли скерувати на закупівлю зв'язку, але не було стільки того зв'язку, щоб купити одноразово великі партії, то зараз навпаки. Є що купити, але збирати донати стало складніше,

– розповів Притула.

Він пояснив, що проблем з простими раціями типу Baofeng не було ніколи. Лише благодійний фонд Сергія Притули роздав близько 8 тисяч таких рацій. Але є чимало запитів, що стосується більш "грамотних" рацій типу Motorola та Harris, які коштують 600 – 800 доларів за одиницю. Через високу вартість закуповувати їх є досить проблемно.

"Але ми сподіваємося, що не тільки волонтери, але й Міністерство оборони має можливість використовувати свої бюджети, а вони кратно, у сотні разів більші, ніж у будь-якого фонду в Україні", – додав волонтер.

Волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула розповів про запити ЗСУ: дивіться відео

Чи взаємодіють волонтери з Міністерством оборони

Сергій також детальніше розповів, як волонтери та благодійні фонди комунікують з офіційними структурами, зокрема Міністерством оборони України. За його словами, цей зв'язок є, і він не точковий, а комплексний.

Я можу говорити про кілька благодійних фондів, що займаються армійським волонтерством і мають регулярний контакт на різних ланках Міноборони та Генштабу,

– запевнив громадський діяч.

До прикладу, минулого тижня Притула разом директоркою його благодійного фонду були на 2 зустрічах у структурах Міноборони. Одна з них була пов'язана з великим проєктом, який стартує вранці 22 червня.

"Він вам сподобається, і, звичайно, без Міноборони ми на таке замахнутись не могли б", – анонсував Притула.

Друга зустріч відбулася у командуванні сил логістики, аби забезпечити певну синергію. За словами волонтера, його фонд має логістичний хаб у Дніпрі. Звідти майже щодня виїжджають конвої по всій лінії фронту, а волонтери доїжджають на найскладніші напрямки.

"Якщо ці конвої і так туди їздять, ми можемо додатково брати те, чим може поділитися Міноборони. Бо ми відверто мобільніші, у нас немає такої бюрократичної системи", – пояснив засновник фонду.

Важливо! Війна триває, тож українцям необхідно надалі підтримувати нашу армію, яка мужньо боронить рідну землю від російських окупантів. Допомогти захисникам України через фонд Сергія Притули можна за посиланням.