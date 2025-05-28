Об этом Зеленский заявил во время встречи с журналистами, сообщает 24 Канал.

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Зеленский о мобилизации

Украинский лидер отметил, что темпы мобилизации в Украине не изменились.

Я не вижу, чтобы они отличались от того, что было за последние полгода,

– заявил Зеленский.

Президент уточнил, что речь идет о планах Генштаба. Отметил, что были доклады начальника Генштаба на Ставке, а также командующего Сухопутных войск Михаила Драпатого.

"Они движутся в своем плане", – подчеркнул глава государства.

Зеленский о поставках оружия

Также украинский лидер сделал заявление относительно поставок вооружения. Подчеркнул, что они не остановлены и продолжаются.

Зеленский рассказал, что Украина постоянно говорит с разными странами по увеличению поставок. В основном на уровне Минобороны, на уровне президента. Далее менеджментом занимаются соответствующие институты.

Поэтому и нужно финансирование, потому что мы начали находить небесплатные варианты. Это важно для нас. Какие-то вещи открываются, для них нужны финансы,

– подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что это касается и артиллерийских снарядов, и ПВО, разных вещи. На все это нужны финансы.

"Бюджет у вас один, и вы планируете одно. Затем, когда понимаете, что помощь может уменьшаться, что это бесплатная помощь, что она уменьшается, а у войны аппетит не уменьшается – война вот такая, которая есть, – и поэтому надо увеличивать количество соответствующего оружия или снарядов", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, важно, что мы их находим, что они есть. Подчеркнул, на рынке это есть и это важно.