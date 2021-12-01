Об этом в эфире 24 канала сказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она заверила, что инициатива в основном создана для развития бизнеса.

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"Этот документ точно не будет касаться гражданства России. Нельзя будет совмещать это гражданство", – отметила Кравчук.

Кто не сможет иметь 2 гражданства

Речь идет о людях, которые работают на государственной службе. Это не может их касаться.

Это прежде всего для украинцев, которые эмигрировали,

– подчеркнула "слуга народа".

Власть хочет, чтобы эмигранты могли больше приобщиться к жизни в Украине.

"Конечно, если человек переезжает с детьми и там работает, ему приходится сдавать украинский паспорт. Мы бы хотели иметь с ними связь, чтобы эти люди могли вести бизнес в Украине и пользоваться теми льготами, которыми пользуются украинские предприниматели", – объяснила Кравчук.

Важно! Зеленский давал обещание украинской диаспоре в США о введении двойного гражданства.

Кравчук о выступлении Зеленского в Раде: смотрите видео

Заявление Зеленского о множественном гражданстве