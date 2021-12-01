Про це в ефірі 24 каналу сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона запевнила, що ініціатива здебільшого створена для розвитку бізнесу.

До теми Зеленський вносить у Раду законопроєкт про множинне громадянство

"Цей документ точно не буде стосуватися громадянства Росії. Не можна буде поєднувати це громадянство", – зауважила Кравчук.

Хто не зможе мати 2 громадянства

Мовиться про людей, які працюють на державній службі. Це не може їх стосуватися.

Це насамперед для українців, які емігрували,

– наголосила "слуга народу".

Влада хоче, аби емігранти могли більше долучитися до життя в Україні.

"Звісно, якщо людина переїжджає з дітьми і там працює, їй доводиться здавати український паспорт. Ми б хотіли мати з ними зв'язок, щоб ці люди могли вести бізнес в Україні і користуватися тими пільгами, якими користуються українські підприємці", – пояснила Кравчук.

Важливо! Зеленський давав обіцянку українській діаспорі в США про введення подвійного громадянства.

Кравчук про виступ Зеленського у Раді: дивіться відео

Заява Зеленського про множинне громадянство