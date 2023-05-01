Впрочем, не всё так однозначно. В студенческой организации рассказали, что средства, собранные на вечеринке, были направлены на нужды Вооруженных Сил Украины.

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Студенты извинились

Организаторы дискотеки опубликовали пост, в котором отметили, что всегда ставят целью помочь Вооруженным Силам Украины, ведь благодаря их труду они могут позволить организовывать подобные мероприятия.

Наша команда искренне просит прощения. Мы не учли, что накануне был объявлен траур по погибшим в Умани. Мы осознаем, что этот формат в этих обстоятельствах был не ко времени. Мы учтем все замечания и в дальнейшем продолжим искать новые пути для обеспечения финансовой помощи нашей армии,

– говорится в посте.