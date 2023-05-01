Втім, не все так однозначно. У студентській організації розповіли, що кошти, зібрані на вечірці, спрямували на потреби Збройних Сил України.

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Студенти вибачились

Організатори дискотеки опублікували пост, у якому зазначили, що завжди ставлять за мету допомогти Збройним Силам України, адже завдяки їхній праці вони можуть дозволити організовувати подібні заходи.

Наша команда щиро просить вибачення. Ми не врахували, що напередодні була оголошена жалоба за загиблими в Умані. Ми усвідомлюємо, що цей формат в цих обставинах був не на часі. Ми врахуємо всі зауваги та надалі продовжимо шукати нові шляхи для забезпечення фінансової допомоги нашому війську,

– йдеться у пості.

Крім того, організатори додали, що свою вдячність ЗСУ вони підтверджують діями. Власне, зібрані кошти студенти перерахували у благодійні фонди. Також виручені на вечірці гроші допомогли закрити збір випускнику університету, який захищає Україну.