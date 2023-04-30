Все почалось з того, що тіктокер Сурік Черкезов підійшов на вулиці Києва до чоловіка з елементами військової форми. Він намагався залучити його до недолугого "пранку".

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Що відомо про інцидент

Черкезов підійшов до незнайомця та зі старту почав говорити російською про те, що нібито вони вчора разом "бухали": "Валєра, брат, привіт. Ми вчора з тобою бухали", – сказав він.

Проте чоловіка це обурило. Він у грубій формі сказав, що зовсім не "Валєра" і бачить його вперше. І нічого він з ним не випивав. Зауважимо, що "Валєра" у російській варіації доволі мемне ім'я. Зокрема наші військові біля кордону з Білоруссю повісили опудало Валєру, яке неабияк налякало північних сусідів.

Проте блогер не зупинився і вирішив спробувати далі "розвивати" легенду. Він запитав у чоловіка що якщо він не Валєра, то хто тоді. На що той різко відповів йому, що він українець та воїн ЗСУ.

Черкезов не вгамувався й продовжував говорити роздратованому чоловіку про те, що вони нібито "бухали" вчора разом, що ще більше обурило військового. Коли "запахло смаженим", пранкер змінив версію на "пили чай". Проте це не допомогло – той у грубій формі дав зрозуміти, що не мав з ним ніяких справ та не хоче мати.

Все переросло у сварку. Військового обурило, що до нього причепився незнайомець та ще й "бикує" й запросив його на війну: "Який я тобі Валєра? Я воював". На що Черкезов почав питати "ти що, не міг мене відмазати перед дівчиною". Військовий сказав, що не розуміє, навіщо йому з ним розмовляти взагалі.

Тоді блогер запросив його "поговорити за кут", що на мові "пацанів з района" є запрошенням до бійки. Зрештою все закінчилось тим, що блогер послав військового "на х*й звідси".

Недолугий пранк Суріка Черкезова: дивіться відео

"Пранкера" змусили перепрошувати

Вже за кілька годин у мережі з'явилося відео. Невідомі особи знайшли жартівника та змусили його перепрошувати. Блогер лежав на землі та намагався приховати обличчя руками. На відео видно кілька копняків, через які Черкезов неабияк злякався. Наприкінці відео було чути, як інший чоловік каже тому, хто змусив його перепрошувати, закінчувати.

Після цього блогер записав відео, у якому заявив, що його буцімто побили 8 чоловіків, викрикуючи расистські слова. Також він стверджує, що його змусили купити пікап для військових. При цьому він заявив, що допомагає армії.

Іронічно, що відомий блогер підписав своє слізне відео "максимальний репост!!!", проте на цьому місці міг би бути якийсь збір.

Також він заявив, що зовсім не впевнений в тому, що герой його відео є військовий і, мовляв, він хоче це перевірити. Блогер сказав, що публічно попросить вибачення лише в тому випадку, якщо дізнається, що це воїн. Тобто порушувати особисті кордони інших людей та називати незнайомців на вулиці "Валєрами" він вважає прийнятним. При цьому він ще й опублікував відео зі скандалом у себе на сторінці.

Слізні звернення блогера: дивіться відео

Проте Черкезова почали ще більше критикувати через його останнє відео, в якому він перекручує факти та удає, що його буцімто побили через расизм. Зокрема із запрошенням поспілкуватись йому навіть написав захисник "Азовсталі" Давид "Хімік".

Тоді блогер записав вже нове відео. Він заявив, що повністю визнав свою провину й хоче зустрітися з військовим, щоб перепросити особисто. Також він повідомив, що відкриває збір на пікап для наших захисників.