Кремль утверждает, мол, это решать не главе украинской делегации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Важно Минск больше не может быть площадкой для переговоров по Донбассу, – Кравчук

Что касается заявления господина Кравчука, в принципе, он, конечно, глава делегации, но не ему решать, как будет дальше работать контактная группа,

– сказал Лавров.

Он отметил, что ТКГ создали в контексте пакета документов, который одобрили во время саммита в Минске в 2015 году.

Что говорил Кравчук о замене Минска

Кравчук подчеркнул, что Минск не может больше быть площадкой для переговоров ТКГ. Украина будет искать альтернативу. По этому вопросу планируют консультироваться с ОБСЕ.

По словам Кравчука, все из-за диктаторского поведения, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. Кроме того, Украина закрыла авиасообщение с Беларусью.

Обратите внимание! Из-за принудительной посадки в Минске пассажирского самолета и задержания журналиста Романа Протасевича ряд стран прекратили авиасообщение с Беларусью. Украина тоже поддержала такой шаг.

О замене Минска говорили давно