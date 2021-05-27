Кремль утверждает, мол, это решать не главе украинской делегации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Важно Минск больше не может быть площадкой для переговоров по Донбассу, – Кравчук
Что касается заявления господина Кравчука, в принципе, он, конечно, глава делегации, но не ему решать, как будет дальше работать контактная группа,
– сказал Лавров.
Он отметил, что ТКГ создали в контексте пакета документов, который одобрили во время саммита в Минске в 2015 году.
Что говорил Кравчук о замене Минска
Кравчук подчеркнул, что Минск не может больше быть площадкой для переговоров ТКГ. Украина будет искать альтернативу. По этому вопросу планируют консультироваться с ОБСЕ.
По словам Кравчука, все из-за диктаторского поведения, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. Кроме того, Украина закрыла авиасообщение с Беларусью.
О замене Минска говорили давно
- О смене переговорной площадки говорили и раньше.
- Кравчук высказал такое мнение еще в августе 2020 года, когда в Беларуси вспыхнули протесты. Политик предлагал заменить Минск Веной.
- Впоследствии в декабре Кравчук снова поднимал эту тему.
- Кстати, спикер украинской делегации Алексей Арестович рассказал, что переговоры могут перенести в какую-то из стран Европы, но не НАТО.