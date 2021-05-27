Кремль стверджує, мовляв, це вирішувати не голові української делегації. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Важливо Мінськ більше не може бути майданчиком для переговорів по Донбасу, – Кравчук

Що стосується заяви пана Кравчука, в принципі, він, звичайно, глава делегації, але не йому вирішувати, як буде далі працювати контактна група,

– сказав Лавров.

Він зазначив, що ТКГ створили в контексті пакету документів, який схвалили під час саміту у Мінську в 2015 році.

Що говорив Кравчук про заміну Мінська

Кравчук наголосив, що Мінськ не може більше бути майданчиком для перемовин ТКГ. Україна шукатиме альтернативу. Щодо цього питання планують консультуватись з ОБСЄ.

За словами Кравчука, все через диктаторську поведінку, яку демонструє самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Крім того, Україна закрила авіасполучення з Білоруссю.

Зверніть увагу! Через примусову посадку у Мінську пасажирського літака та затримання журналіста Романа Протасевича низка країн припинила авіасполучення з Білоруссю. Україна теж підтримала такий крок.

Про заміну Мінська говорили давно