До конца года вкладчики скандального ЖК "Министерский" в Оболонском районе столицы заселятся в свои квартиры. Такое обещание дал застройщик, который взял на себя обязательства завершить объект. Вместе с тем существует проблема – Нацполиция оказывает давление на менеджмент действующего застройщика, что создает угрозу недостроя ЖК.

Нардеп Александр Качура, который возглавляет в парламенте объединение "Антирейдерская коалиция", взялся помочь почти 200 семьям, которые не могут получить свои законные квартиры в доме на улице Кондратюка, 4.

Так, в четверг, 23 июля, вкладчики ЖК "Министерский" пришли под стены Офиса Генерального прокурора с требованием прекратить давление Нацполиции на компанию, которая достраивает объект. Получается, что по итогам заявлений фактически рейдеров, которые хотят снова захватить власть на предприятии и не дать достроить квартиры, проводятся процессуальные действия в отношении добросовестного застройщика. Как известно, долгое время строительство было остановлено в связи с рейдерским захватом компании.

Совместно с депутатским объединением "Антирейдерская коалиция" мы написали обращение к Офису Генерального прокурора и к министру внутренних дел,

– рассказал Качура.

По результатам встречи с представителем ОГП договорились о том, что будет проведен прием с профильным заместителем Генерального прокурора и представителями инициативной группы застройщика.

В этот же день депутат поехал к ЖК "Министерский" и убедился, что действительно после двух лет бездействия работы по завершению строительства и сдачи в эксплуатацию активно ведутся. Готовность по фасаду, по словам замдиректора генподрядчика Игоря Вшивцева, на данный момент – 97%.

Как известно, бывшее руководство – заказчик строительства ЧАО "Энергополь-Украина" – выводило все имущество на другую компанию. В карманах преступников оказались 250 млн грн.

Конечным бенефициарным собственником "Энергополь-Украина" является польская компания "Всходни инвест", которой руководит крупный предприниматель из Польши Ежи Вишневский.

Ранее Качура, выступая с трибуны парламента, заявил, что в "Антирейдерскую коалицию" обратились пострадавшие вкладчики. Они попросили защитить их от бывшего директора Семенковой Татьяны, экс-заместителя директора по юридическим вопросам Дениса Степанова, а также владельца компании Шемански Дариуша.

26 апреля 2019 года Главное управление Нацполиции Киева внесло в ЕРДР сведения об открытии уголовного производства №12019100050003152 по признакам преступления, предусмотренного ч.4. ст. 190 УК Украины – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.

4 октября 2019 года Голосеевский районный суд Киева наложил арест на ряд квартир и нежилых помещений в ЖК "Министерский" (дело №752/20622/19).