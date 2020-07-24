До кінця року вкладники скандального ЖК "Міністерський" в Оболонському районі столиці заселяться в свої квартири. Таку обіцянку дав забудовник, який взяв на себе зобов'язання завершити об'єкт. Разом з тим існує проблема – Нацполіція тисне на менеджмент чинного забудовника, що створює загрозу недобудови ЖК.

Нардеп Олександр Качура, який очолює в парламенті об'єднання "Антирейдерська коаліція", взявся допомогти майже 200 сім'ям, які не можуть отримати свої законні квартири в будинку на вулиці Кондратюка, 4.

Так, у четвер, 23 липня, вкладники ЖК "Міністерський" прийшли під стіни Офісу Генерального прокурора з вимогою припинити тиск Нацполіціі на компанію, яка добудовує об'єкт. Виходить, що за підсумками заяв фактично рейдерів, які хочуть знову захопити владу на підприємстві і не дати добудувати квартири, проводяться процесуальні дії щодо сумлінного забудовника. Як відомо, довгий час будівництво було зупинено в зв'язку з рейдерським захопленням компанії.

Спільно з депутатським об'єднанням" Антирейдерська коаліція "ми написали звернення до Офісу Генерального прокурора та міністра внутрішніх справ,

– розповів Качура.

За результатами зустрічі з представником ОГП домовилися про те, що буде проведено прийом з профільним заступником Генерального прокурора і представниками ініціативної групи забудовника.

В цей же день депутат поїхав до ЖК "Міністерський" і переконався, що дійсно після двох років бездіяльності роботи по завершенню будівництва та здачі в експлуатацію активно ведуться. Готовність по фасаду, за словами заступника директора генпідрядника Ігоря Вшивцева, на даний момент – 97%.

Як відомо, колишнє керівництво – замовник будівництва ПрАТ "Енергополь-Україна" – виводило все майно на іншу компанію. У кишенях злочинців виявилися 250 мільйонів гривень.

Кінцевим бенефіціарним власником "Енергополь-Україна" є польська компанія "Всходні інвест", якою керує великий підприємець з Польщі Єжи Вишневський.

Раніше Качура, виступаючи з трибуни парламенту, заявив, що в "Антирейдерський коаліцію" звернулися постраждалі вкладники. Вони попросили захистити їх від колишнього директора Семенкової Тетяни, ексзаступника директора з юридичних питань Дениса Степанова, а також власника компанії Шеманські Даріуша.

26 квітня 2019 року Головне управління Нацполіціі Києва внесло в ЕРДР відомості про відкриття кримінального провадження №12019100050003152 за ознаками злочину, передбаченого ч.4. ст. 190 КК України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

4 жовтня 2019 року Голосіївський районний суд Києва наклав арешт на ряд квартир і нежитлових приміщень в ЖК "Міністерський" (справа №752 / 20622/19).