Инцидент произошел в Дрогобычском районе. Сейчас с животным все хорошо.

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Пес застрял в болоте

  • В 20:23 спасателям поступило сообщение о том, что в Бориславе на улице Луговой в болоте застрял пес.
  • Об инциденте сообщили местные жители.
  • Они увидели четвероногого в 4 метрах от берега.
  • Животное не могло самостоятельно спастись и жалобно визжало.
  • Не теряя времени, сотрудники ГСЧС выехали на место вызова.
  • Спасатели с помощью веревки и подручных средств вытащили пса.
  • Животное на берегу отпустили.
  • В результате инцидента пес не пострадал.

Скавчав і не міг вибратись: на Львівщині рятувальники витягли собаку з болота – фото
Пес застрял в болоте / Фото ГСЧС Львовщины

Скавчав і не міг вибратись: на Львівщині рятувальники витягли собаку з болота – фото
Пес жалобно скулил и не мог спастись / Фото ГСЧС Львовщины

Скавчав і не міг вибратись: на Львівщині рятувальники витягли собаку з болота – фото
Спасатели вытащили пса с помощью веревки / Фото ГСЧС Львовщины

Скавчав і не міг вибратись: на Львівщині рятувальники витягли собаку з болота – фото
В результате инцидента пес не пострадал / Фото ГСЧС Львовщины