Інцидент трапився у Дрогобицькому районі. Наразі з твариною все добре.

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Пес застряг у болоті

  • О 20:23 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в Бориславі на вулиці Луговій в болоті застряг собака.
  • Про інцидент повідомили місцеві жителі.
  • Вони побачили чотирилапого за 4 метри від берега.
  • Тварина не могла самотужки врятуватись та жалібно скавчала.
  • Не гаючи часу, співробітники ДСНС виїхали на місце виклику.
  • Рятувальники за допомогою мотузки та підручних засобів витягнули собаку.
  • Тварину на березі відпустили.
  • Внаслідок інциденту собака не постраждав.

Скавчав і не міг вибратись: на Львівщині рятувальники витягли собаку з болота – фото
Собака застряг у болоті / Фото ДСНС Львівщини

Скавчав і не міг вибратись: на Львівщині рятувальники витягли собаку з болота – фото
Пес жалібно скавчав і не міг врятуватись / Фото ДСНС Львівщини

Скавчав і не міг вибратись: на Львівщині рятувальники витягли собаку з болота – фото
Рятувальники витягли пса за допомогою мотузки / Фото ДСНС Львівщини

Скавчав і не міг вибратись: на Львівщині рятувальники витягли собаку з болота – фото
Внаслідок інциденту собака не постраждав / Фото ДСНС Львівщини