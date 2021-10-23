О разногласиях Меркель поняла еще в 2001 году, когда Путин выступал в Бундестаге.
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Что тогда говорил Путин
Меркель привела пример, что для Путина распад СССР был "печальным событием". Глава государства-агрессора назвал это "величайшей геополитической катастрофой ХХ века". Меркель подчеркнула, что в ЕС наоборот испытывают радость по поводу окончания холодной войны, объединения Германии и европейского единства.
При вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и на востоке Украины – практически рядом с Евросоюзом – дойдет до таких военных столкновений,
– сказала канцлер.
Меркель уходит с поста
- Ангела Меркель возглавляла немецкое правительство 16 лет. Однако осенью 2021 года она решила не участвовать в выборах. Поэтому канцлер вскоре покинет пост.
- По результатам выборов, социал-демократы получили 206 мест в Бундестаге, ХДС/ХСС – 196, "Зеленые" – 118, СвДП – 92, "Альтернатива для Германии" – 83, "Левая партия" – 39.
- Лидер социал-демократов Олаф Шольц хочет формировать коалицию с "Зелеными" и СвДП. Партии хотят, чтобы Шольца выбрали канцлером.