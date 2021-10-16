В первую очередь, стоит отметить, что ярые пророссийские политики в Европе все еще изо всех сил пытаются оставаться у власти. Но мнение избирателей в разных странах в унисон доказывает – они им надоели.

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Если Европа остается на пути демократии, то этим одиозным политикам придется подвинутся в угоду избирателя.

Германия устала от заигрываний с Россией

Наверное, первыми, кто в последние месяцы доказал, что они устали от заигрываний с Россией, стали немцы. На последних выборах в Бундестаг партия "Христианско-демократический союз" показала худшие результаты с времен прихода Ангелы Меркель на пост канцлера в 2005 году.

Более того, впервые с 2005 года "Христианско-демократический союз" не будет входить в коалицию парламента.

Ангела Меркель
Ангела Меркель пришла на пост канцлера в 2005 году / Фото Getty Images

Оказалось, что часть немцев перестала верить в идею двухвекторности, когда Германия пыталась балансировать между Западом и Востоком.

Ярким показателем этого стало и то, что 2 явно прокремлевские партии "Альтернатива для Германии" и "Левые" сильно просели в своих электоральных симпатиях и еле набрали проходное в Бундестаг количество голосов.

В противовес свою политическую мощь нарастили 3 партии, которые выступают за более разумный подход к России – социал-демократы, партия "Зеленых" и свободные демократы.

И если с истинной позицией первой нам еще стоит познакомится, то позиция "Зеленых" и свободных демократов была озвучена давно – Кремль несет глобальный вред для Европы, а потому связи с ним нужно сильно ограничить.

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Чехия подхватила эстафету

Далее эстафету подхватила страна, президент которой в открытую признает аннексию Крыма и приветствует войну на Донбассе – Чехия. Многие годы, по сути, там правил открыто пророссийский президент Милош Земан и его соратник в правительстве – премьер-министр Андрей Бабиш.

Минувшие парламентские выборы в Чехии, по их мнению, не должны были изменить ход событий.

Но выборы, как и в Германии, показали, что чехам пророссийская власть не очень то и нравится. Ведь по результатам волеизъявления, победу одержали либералы – союз "Вместе". Только на втором месте идет партия Бабиша.

Андрей Бабіш
Партия Андрея Бабиша – на втором месте / Фото Government of Czech

Сразу после выборов Бабиш заявил, что даже несмотря на второе место его партии, он готов сформировать новое правительство с партиями, которые также прошли в парламент.

Но здесь его ждал сюрприз, ведь 2 партии, с которыми он еще мог как-то устроить свое политическое будущее, не прошли в новый парламент.

В прошлом составе парламента Бабиш объединялся с социал-демократами, но они даже не перешагнули проходной барьер в 5%. Та же печальная история приключилась и с коммунистами, которые впервые не будут входить в парламент, ведь собрали чуть больше 3,5% голосов.

По факту, Бабишу просто не с кем формировать правительство, что автоматически означает конец его премьерства. Он еще мог рассчитывать на коалицию с третьим местом среди победителей – союзом "Партии пиратов" и движения "Старосты и независимые".

Но и здесь его ждал сюрприз. Уже через 2 дня после выборов блок "Вместе", "Пираты" и "Старосты" подписали исторический меморандум, в котором заявили, что именно они сформируют коалицию, а это 108 мест в парламенте из 200. Также они обязались не вести никаких переговоров с Бабишем.

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Стоит ли удивляться, что после того, как Бабиш принес такие вести Земану, тот загремел в реанимацию. Ведь его второй президентский срок заканчивается через 1,5 года и он сильно рассчитывал сделать из Бабиша своего преемника.

Но так как сам Бабиш теперь рискует остаться в оппозиции, эти планы рушатся на глазах. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что эпоха пророссийского лобби в Праге идет к своему завершению.

Кстати, приложили руки к этому сами россияне. Ведь позиции правящей партии Бабиша сильно пошатнулись после шпионского скандала этой весны, связанного с россиянами.

Кроме того, сильно ударила по электорату и весть о том, что именно россияне подрывали склады с боеприпасами в их стране в 2014 году.

Франция устала от двуликости Макрона

Даже во Франции, где выборы президента пройдут только через полгода, избиратели показывают, что устали от двуликости Эммануэля Макрона.

Еммануель Макрон
Франция устала от двуликости Макрона / Фото Getty Images

Также от еще более пророссийской кандидатки Марин Ле Пен, которая вообще выступает за тесную дружбу Европы с Россией.

Но для них обоих стало сюрпризом, когда последние соцопросы показали, что на втором месте по популярности после Макрона на предстоящих президентских выборах оказался скандальный журналист – ультраправый Эрик Земмур.

Его обвиняют в разжигании ненависти, в расизме в адрес мусульман и еще ряде громких высказываний. Против Земмура даже заведено 2 уголовных дела по факту разжигания межнациональной ненависти.

Но французы, похоже, готовы голосовать даже за него, лишь бы не пустить к власти Макрона и Ле Пен.

Австрия – не исключение

Напоследок – Австрия, которая также сильно взбрыкнула из-за заигрываний с Россией. Не успела она согласится качать российский газ в Венгрию в обход Украины, как в стране тут же вспыхнул коррупционный скандал, связанный с канцлером Себастьяном Курцом. Его обвинили в растрате денег из госбюджета на свои политические нужды.

Прокуратура Австрии заявляет, что в период с 2016 по 2018 год Курц вместе с тогдашним министром финансов вынули из бюджета 140 тысяч евро и направили их на подкуп социологов известных таблоидов, чтобы те рисовали выигрышные для Курца и его партии рейтинги.

Это, по версии следствия, и помогло партии Курца победить на выборах и следовательно ему стать канцлером.

Себастьян Курц
Себастьяна Курца обвинили в растрате денег из госбюджета / Фото Getty Images

Кроме того, вспомнили Курцу и еще один старый скандал, связанный с российскими деньгами, к которому он причастен лишь косвенно. В 2019 году Австрию поставил на уши так называемый Ибица-гейт.

Тогда были обнародованы кадры, снятые в 2017 году, на которых соратник Курца по коалиции в парламенте Хайнц Штрахе ведет переговоры с якобы племянницей российского олигарха.

В этой беседе он соглашается получить деньги от россиян на свою предвыборную агитацию. В итоге его партия также выиграла выборы.

Это всего несколько примеров того, как Европа, пусть и медленно, но пытается избавится от российского влияния.

Главную роль здесь играют не политики, а их избиратели, для которых пагубность связей с Россией стала уж слишком очевидной. Особенно на фоне газового шантажа Кремля.