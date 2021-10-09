Курц предложил на пост канцлера главу Министерства иностранных дел Австрии Александра Шалленберга. Об этом Курц заявил, выступая в федеральной канцелярии Австрии.
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Из партии политик не уходит
Однако действующий канцлер планирует и в дальнейшем возглавлять консервативную Австрийскую народную партию и стать ее лидером в парламенте.
Смотрите видео выступления Курца:
Что известно о коррупционном скандале в Австрии
- Прокуратура Австрии ведет расследование в отношении Курца и еще 9 человек. Их подозревают в злоупотреблении доверием и коррупции.
- По версии следствия, в течение 2016 – 2018 годов Министерство финансов использовало бюджетные деньги, чтобы финансировать рекламные объявления в одной из австрийских газет в обмен на размещение опросов общественного мнения, которые якобы выгодны для партии Курца.
- Правоохранители предполагают, что это могло быть частью плана, который позволил Курцу занять пост канцлера.
Накануне отставки канцлера захотела оппозиция. За это выступили Социал-демократическая партия Австрии, либеральная "Новая Австрия" и Австрийская партия свободы.
Прокуратура даже проводила обыски у Курца.