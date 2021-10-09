Курц запропонував на пост канцлера главу Міністерства закордонних справ Александра Шалленберга. Про це Курц заявив, виступаючи у федеральній канцелярії Австрії.

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З партії політик не йде

Однак чинний канцлер планує і надалі очолювати консервативну Австрійську народну партію та стати її лідером у парламенті.

Дивіться відео виступу Курца:

Що відомо про корупційний скандал в Австрії

Прокуратура Австрії веде розслідування щодо Курца і ще 9 осіб. Їх підозрюють у зловживанні довірою та корупції.

За версією слідства, протягом 2016 – 2018 років міністерство фінансів використовувало бюджетні гроші, щоб фінансувати рекламні оголошення в одній з австрійських газет в обмін на розміщення опитувань громадської думки, які нібито вигідні для партії Курца.

Правоохоронці припускають, що це могло бути частиною плану, який дозволив Курцу обійняти посаду канцлера.

Напередодні відставки канцлера захотіла опозиція. За це виступили Соціал-демократична партія Австрії, ліберальна "Нова Австрія" та Австрійська партія свободи.

Прокуратура навіть проводила обшуки у Курца.