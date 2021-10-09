Курц запропонував на пост канцлера главу Міністерства закордонних справ Александра Шалленберга. Про це Курц заявив, виступаючи у федеральній канцелярії Австрії.
До теми Австрію сколихнув гучний корупційний скандал: до чого тут Росія
З партії політик не йде
Однак чинний канцлер планує і надалі очолювати консервативну Австрійську народну партію та стати її лідером у парламенті.
Дивіться відео виступу Курца:
Що відомо про корупційний скандал в Австрії
- Прокуратура Австрії веде розслідування щодо Курца і ще 9 осіб. Їх підозрюють у зловживанні довірою та корупції.
- За версією слідства, протягом 2016 – 2018 років міністерство фінансів використовувало бюджетні гроші, щоб фінансувати рекламні оголошення в одній з австрійських газет в обмін на розміщення опитувань громадської думки, які нібито вигідні для партії Курца.
- Правоохоронці припускають, що це могло бути частиною плану, який дозволив Курцу обійняти посаду канцлера.
Напередодні відставки канцлера захотіла опозиція. За це виступили Соціал-демократична партія Австрії, ліберальна "Нова Австрія" та Австрійська партія свободи.
Прокуратура навіть проводила обшуки у Курца.