Накануне прокуратура Австрии пришла с обысками в штаб-квартиру политика в Вене. Прокуроры заявляют, что Курц и его окружение за государственные деньги подкупали редакцию одного из австрийских таблоидов, а также социологов, чтобы те освещали его политическую деятельность в выгодном свете.

До теми Прийшли з обшуками: канцлера Австрії підозрюють у корупції

Канцлера Австрии подозревают в коррупции

Как утверждают прокуроры, в 2016 – 2018 годах, когда нынешний канцлер был просто членом "Австрийской народной партии", министерство финансов выделяло деньги социологам, чтобы те подтасовывали результаты опросов общественного мнения, а также оплачивали заказные статьи в СМИ, где расхваливалась политика Курца и его партии.

В результате таких манипуляций, политику удалось привести к власти свою политическую силу, которая и сформировала коалиционное правительство совместно с крайне правой "Партией свободы".



Себастьян Курц / Фото Getty Images

В прокуратуре заявляют, что на партийные цели из госбюджета было потрачено около 140 тысяч евро, которые маскировали под видом "антикоррупционных исследований". То есть деньги якобы шли борцам с коррупцией, но их использовали для подкупа социологов.

Сам Курц, конечно же, заявляет, что это всё ложь, а материалы, которые обнародовали прокуроры вырваны из контекста.

Всплыла скандальная переписка Курца с чиновником из Минфина Австрии

Но, похоже, что для Курца это только начало скандала. Ведь, кроме статей, всплыла еще и его телефонная переписка с доверенным лицом Томасом Шмидтом, который в тот период и работал в Минфине Австрии.

Согласно переписке, Курц намеренно с помощью манипуляций уничтожил репутацию главы Австрийской народной партии, чтобы занять его место, и стать новым канцлером. И ему это удалось.

Читайте також Прокуратура підтвердила обшуки у канцлера Австрії Курца: в чому його підозрюють

Но это не единственный скандал вокруг Курца, связанный с коррупцией. Его обвиняют во лжесвидетельстве перед парламентом, когда он утверждал, что не помогал своему соратнику возглавить одну из крупнейших госкомпаний. Хотя позже оказалось, что именно это он и сделал.

Канцлер Австрии связан со скандалом Ибица-гейт

Кроме того, Курц, хоть и косвенно, связан с еще одной скандальной историей, которую окрестили Ибица-гейт.

В 2019 году немецкое издание Der Spiegel опубликовало многочасовое видео, снятое еще в 2017 году, на котором вице-канцлер и коллега политика по парламентской коалиции Хайнц Штрахе на вилле на острове Ибица встречается с молодой женщиной, которая выдала себя за племянницу российского олигарха.



Хайнц-Кристиан Штрахе / Фото Getty Images

Он обещал ей госконтракты в обмен на российское финансирование его партии. В итоге его политическая сила в 2017 году таки прошла в парламент и создала коалицию с партией Себастьяна Курца.

Чем закончится скандал вокруг канцлера Австрии – покажет время. Но уже сегодня очевидно, что работа с россиянами, а тем более использование их политических методов в демократическом мире – достаточно пагубное.

Полный выпуск программы WTF: смотрите видео