Зокрема в центрі уваги – штаб-квартира політичної сили Курца у Відні. Мотивом для обшуків стала справа щодо зловживання довірою, хабарництва та корупції.
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Що відомо про обшуки
За інформацією слідства, у ЗМІ з'явились матеріали, які нібито проплатило Міністерство фінансів. Правоохоронці стверджують, що інформація у виданнях була неправдивою.
А також – була спрямована на те, аби просунути уряд Курца. Слідчі вважають, що канцлер співпрацював з відділом реклами і витратив приблизно 1,3 мільйона євро.
До кого ще є запитання у слідчих
У фокус уваги слідчих потрапило найближче оточення Курца:
- радник Штефан Штайнер;
- спеціалісту зі зв'язків із ЗМІ Геральд Фляйшманн;
- його прессекретарі.
Також у списку підозрюваних – генеральний секретар міністерства фінансів Томас Шмідт, ексміністр Софі Кармасін і брати Вольфганг і Хельмут Феллнер.
Що відомо про Курца
- У квітні правоохоронні органи почали розслідувати корупцію і хабарництво оточення австрійського канцлера.
- У травні стало відомо, що прокуратура підозрює Курца в тому, що він давав неправдиві свідчення парламентському комітету.
- Тоді канцлер заперечив правопорушення і заявляв, що не піде у відставку.