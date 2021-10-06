В частности в центре внимания – штаб-квартира политической силы Курца в Вене. Мотивом для обысков стало дело о злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции.
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Что известно об обысках
По информации следствия, в СМИ появились материалы, которые якобы проплатило Министерство финансов. Правоохранители утверждают, что информация в изданиях была ложной.
А также – была направлена на то, чтобы продвинуть правительство Курца. Следователи считают, что канцлер сотрудничал с отделом рекламы и потратил примерно 1,3 миллиона евро.
К кому еще есть вопросы у следователей
В фокус внимания следователей попало ближайшее окружение Курца:
- советник Штефан Штайнер;
- специалисту по связям со СМИ Геральд Фляйшманн;
- его пресс-секретари.
Также в списке подозреваемых – генеральный секретарь министерства финансов Томас Шмидт, экс-министр Софи Кармасин и братья Вольфганг и Хельмут Феллнер.
Что известно о Курце
- В апреле правоохранительные органы начали расследовать коррупцию и взяточничество окружения австрийского канцлера.
- В мае стало известно, что прокуратура подозревает Курца в том, что он давал ложные показания парламентскому комитету.
- Тогда канцлер отрицал правонарушения и заявлял, что не уйдет в отставку.