Прокуратура з боротьби з економічними злочинами та корупцією підтвердила, що триває розслідування справи Курца та 9 інших обвинувачених.

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В Австрії розслідують справу, в якій фігурує канцлер

У межах розслідування за підтримки економічних та інформаційних експертів із судових органів провели обшуки у кількох будівлях, зокрема окремих офісах двох федеральних міністерств.

Обшуки здійснили й "за результатами розслідування у процедурі призначення ради директорів Casinos Austria AG, що викликає подальші підозри".

У чому підозрюють Курца та його оточення

Підозра полягає в тому, що у період 2016 – 2018 років Міністерство фінансів використовувало бюджетні гроші "для фінансування винятково партійно політично мотивованих, іноді маніпулятивних опитувань компанії, що займається дослідженням думок, в інтересах політичної партії та її вищих функціонерів".

Результати опитування згодом опублікували в редакційному розділі щоденної газети, однак їх не позначили як рекламні оголошення.

Крім того, фігурантів справи підозрюють у здійсненні платежів медіакомпанії в межах співпраці. Мовляв, ці платежі впливали на редакційну діяльність.

До слова, у день обшуків канцлер Курц не був у Відні, він брав участь у саміті ЄС – Західні Балкани у Словенії.

Зверніть увагу! У квітні 2021 року австрійські правоохоронці почали розслідування про корупцію, в якому фігурує найближче оточення Курца. Канцлера також підозрюють у неправдивих свідченнях парламентському комітету.