Прокуратура по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией подтвердила, что продолжается расследование дела Курца и 9 других обвиняемых.

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В Австрии расследуют дело, в котором фигурирует канцлер

В рамках расследования при поддержке экономических и информационных экспертов из судебных органов провели обыски в нескольких зданиях, в том числе отдельных офисах двух федеральных министерств.

Обыски осуществили и "по результатам расследования в процедуре назначения совета директоров Casinos Austria AG, что вызывает дальнейшие подозрения".

В чем подозревают Курца и его окружение

Подозрение заключается в том, что в период 2016 – 2018 годов Министерство финансов использовало бюджетные деньги "для финансирования исключительно партийно политически мотивированных, иногда манипулятивных опросов компании, которая занимается исследованием мнений, в интересах политической партии и ее высших функционеров".

Результаты опроса впоследствии опубликовали в редакционном разделе ежедневной газеты, однако их не обозначили как рекламные объявления.

Кроме того, фигурантов дела подозревают в осуществлении платежей медиакомпании в рамках сотрудничества. Якобы эти платежи влияли на редакционную деятельность.

К слову, в день обысков канцлер Курц не был в Вене, он участвовал в саммите ЕС – Западные Балканы в Словении.

Обратите внимание! В апреле 2021 года австрийские правоохранители начали расследование о коррупции, в котором фигурирует ближайшее окружение Курца. Канцлера также подозревают в ложных показаниях парламентскому комитету.