В первую очередь, стоит отметить, что ярые пророссийские политики в Европе все еще изо всех сил пытаются оставаться у власти. Но мнение избирателей в разных странах в унисон доказывает – они им надоели.

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Если Европа остается на пути демократии, то этим одиозным политикам придется подвинутся в угоду избирателя.

Германия устала от заигрываний с Россией

Наверное, первыми, кто в последние месяцы доказал, что они устали от заигрываний с Россией, стали немцы. На последних выборах в Бундестаг партия "Христианско-демократический союз" показала худшие результаты с времен прихода Ангелы Меркель на пост канцлера в 2005 году.

Более того, впервые с 2005 года "Христианско-демократический союз" не будет входить в коалицию парламента.



Ангела Меркель пришла на пост канцлера в 2005 году / Фото Getty Images

Оказалось, что часть немцев перестала верить в идею двухвекторности, когда Германия пыталась балансировать между Западом и Востоком.

Ярким показателем этого стало и то, что 2 явно прокремлевские партии "Альтернатива для Германии" и "Левые" сильно просели в своих электоральных симпатиях и еле набрали проходное в Бундестаг количество голосов.

В противовес свою политическую мощь нарастили 3 партии, которые выступают за более разумный подход к России – социал-демократы, партия "Зеленых" и свободные демократы.

И если с истинной позицией первой нам еще стоит познакомится, то позиция "Зеленых" и свободных демократов была озвучена давно – Кремль несет глобальный вред для Европы, а потому связи с ним нужно сильно ограничить.

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Чехия подхватила эстафету

Далее эстафету подхватила страна, президент которой в открытую признает аннексию Крыма и приветствует войну на Донбассе – Чехия. Многие годы, по сути, там правил открыто пророссийский президент Милош Земан и его соратник в правительстве – премьер-министр Андрей Бабиш.

Минувшие парламентские выборы в Чехии, по их мнению, не должны были изменить ход событий.

Но выборы, как и в Германии, показали, что чехам пророссийская власть не очень то и нравится. Ведь по результатам волеизъявления, победу одержали либералы – союз "Вместе". Только на втором месте идет партия Бабиша.



Партия Андрея Бабиша – на втором месте / Фото Government of Czech

Сразу после выборов Бабиш заявил, что даже несмотря на второе место его партии, он готов сформировать новое правительство с партиями, которые также прошли в парламент.

Но здесь его ждал сюрприз, ведь 2 партии, с которыми он еще мог как-то устроить свое политическое будущее, не прошли в новый парламент.

В прошлом составе парламента Бабиш объединялся с социал-демократами, но они даже не перешагнули проходной барьер в 5%. Та же печальная история приключилась и с коммунистами, которые впервые не будут входить в парламент, ведь собрали чуть больше 3,5% голосов.

По факту, Бабишу просто не с кем формировать правительство, что автоматически означает конец его премьерства. Он еще мог рассчитывать на коалицию с третьим местом среди победителей – союзом "Партии пиратов" и движения "Старосты и независимые".

Но и здесь его ждал сюрприз. Уже через 2 дня после выборов блок "Вместе", "Пираты" и "Старосты" подписали исторический меморандум, в котором заявили, что именно они сформируют коалицию, а это 108 мест в парламенте из 200. Также они обязались не вести никаких переговоров с Бабишем.

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Стоит ли удивляться, что после того, как Бабиш принес такие вести Земану, тот загремел в реанимацию. Ведь его второй президентский срок заканчивается через 1,5 года и он сильно рассчитывал сделать из Бабиша своего преемника.

Но так как сам Бабиш теперь рискует остаться в оппозиции, эти планы рушатся на глазах. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что эпоха пророссийского лобби в Праге идет к своему завершению.

Кстати, приложили руки к этому сами россияне. Ведь позиции правящей партии Бабиша сильно пошатнулись после шпионского скандала этой весны, связанного с россиянами.

Кроме того, сильно ударила по электорату и весть о том, что именно россияне подрывали склады с боеприпасами в их стране в 2014 году.

Франция устала от двуликости Макрона

Даже во Франции, где выборы президента пройдут только через полгода, избиратели показывают, что устали от двуликости Эммануэля Макрона.



Франция устала от двуликости Макрона / Фото Getty Images

Также от еще более пророссийской кандидатки Марин Ле Пен, которая вообще выступает за тесную дружбу Европы с Россией.

Но для них обоих стало сюрпризом, когда последние соцопросы показали, что на втором месте по популярности после Макрона на предстоящих президентских выборах оказался скандальный журналист – ультраправый Эрик Земмур.

Его обвиняют в разжигании ненависти, в расизме в адрес мусульман и еще ряде громких высказываний. Против Земмура даже заведено 2 уголовных дела по факту разжигания межнациональной ненависти.

Но французы, похоже, готовы голосовать даже за него, лишь бы не пустить к власти Макрона и Ле Пен.

Австрия – не исключение

Напоследок – Австрия, которая также сильно взбрыкнула из-за заигрываний с Россией. Не успела она согласится качать российский газ в Венгрию в обход Украины, как в стране тут же вспыхнул коррупционный скандал, связанный с канцлером Себастьяном Курцом. Его обвинили в растрате денег из госбюджета на свои политические нужды.

Прокуратура Австрии заявляет, что в период с 2016 по 2018 год Курц вместе с тогдашним министром финансов вынули из бюджета 140 тысяч евро и направили их на подкуп социологов известных таблоидов, чтобы те рисовали выигрышные для Курца и его партии рейтинги.

Это, по версии следствия, и помогло партии Курца победить на выборах и следовательно ему стать канцлером.



Себастьяна Курца обвинили в растрате денег из госбюджета / Фото Getty Images

Кроме того, вспомнили Курцу и еще один старый скандал, связанный с российскими деньгами, к которому он причастен лишь косвенно. В 2019 году Австрию поставил на уши так называемый Ибица-гейт.

Тогда были обнародованы кадры, снятые в 2017 году, на которых соратник Курца по коалиции в парламенте Хайнц Штрахе ведет переговоры с якобы племянницей российского олигарха.

В этой беседе он соглашается получить деньги от россиян на свою предвыборную агитацию. В итоге его партия также выиграла выборы.

Это всего несколько примеров того, как Европа, пусть и медленно, но пытается избавится от российского влияния.

Главную роль здесь играют не политики, а их избиратели, для которых пагубность связей с Россией стала уж слишком очевидной. Особенно на фоне газового шантажа Кремля.