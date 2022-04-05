Об этом заявил российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

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"Война заходит в уютные гостиные американцев, поэтому они не могут отвернуться от этой правды", – отметил публицист.

По словам Пионтковского, зверства россиян на Киевщине очень повлияли и на Джозефа Байдена, поэтому он достаточно эмоционально на них отреагировал. Президент США уже перестал оглядываться на политическую корректность.

Он в резкой форме осудил и сказал, что сделает все, чтобы этот человек (Путин – 24 канал) предстала перед судом военным преступником,

– рассказал публицист.

Байден также сообщил, что уже ведет переговоры с ближайшими союзниками США по усилению санкций против России и предоставлении Украине еще больше помощи, чтобы она могла защищаться от российских негодяев.

Напомним, советник США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что новые ограничения обнародуют уже в течение текущей недели.

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