Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире марафона единых новостей. 24 канал передает детали.

Читайте также Россияне все еще ищут, где показать хоть какую-то победу: обращение Зеленского в 80-й день войны

Договоренности Украины с Россией по Мариуполю – хрупкие

Подоляк прокомментировал официальное заявление Турции, что она готова предоставить судно и осуществить эвакуацию наших защитников и защитниц из заблокированного оккупантами Мариуполя. Он порекомендовал не слишком активно комментировать эту тему, ведь переговоры Украины с Россией по этому вопросу очень сложны. Поэтому нужно быть очень осторожными, чтобы не разрушить те хрупкие договоренности, которые уже есть.

Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что для Украины принципиально забрать из "Азовстали" и Мариуполя всех украинцев – раненых, военных и гражданских, которые там до сих пор находятся. Для россиян это ключевой символ сопротивления Украины и все, что касается Мариуполя – это болезненная тема для Кремля, которую россияне хотят просто уничтожить.

Все посредники приветствуются, и Турция активно помогает прийти к решению по формуле "экстракции" и по юридической формуле, когда третья страна забирает людей. Однако есть один нюанс – Россия, которая не идет на уступки,

– подчеркнул чиновник.

Подоляк отметил, что если Россия стремится сохранить хоть какую-то репутацию, то ей необходимо соглашаться хотя бы на накие-нибудь гуманистические шаги. Согласиться отдать заблокированных украинцев Турции, отдать их Украине – это был бы как раз один из таких шагов, который бы действительно показал, что у России все-таки есть надежда.

Советник Андрея Ермака добавил, что переговоры с Россией продолжаются, и он считает, что Украине удастся добиться результата.

Миссия Украины в войне против России

Михаил Подоляк выразил мнение, что Россия в ее нынешнем виде существует только благодаря экспансионизму – желанию уничтожить своих соседей, отобрать у них что-нибудь. "Это единственное, что они продают миру – ужас и возможность зайти в чужую страну, нихко назвав это "специальной военной операцией", – подчеркнул чиновник.

Зашли масштабно на территорию другой страны 200 тысяч человек – мир смотрит и не верит, до сих пор шокирован. У нас есть миссия, к сожалению, только украинская миссия – остановить Россию. Они продают ключевое – экспансию под любым предлогом. Поэтому нам нужно остановить Россию и отбросить ее к определенным границам Украины в полном объеме. Мы это будем делать, к сожалению, большой ценой,

– заявил Подоляк.

Кстати, советник главы Офиса Президента также прокомментировал заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что наше государство сейчас входит в новую долговременную фазу войны. Подоляк отметил, что у нас сейчас действительно есть возможность раз и навсегда остановить Россию, но на это нужно время.

"Это математика – оружие, санкции, финансовая помощь Украине, которая идет на войну. Россия, продавая свои энергоносители, за три месяца войны получила практически 100 миллиардов евро дохода – все эти деньги идут на войну против Украины. Сколько у нас есть ресурсов, чтобы тратить на войну?", – объяснил советник Андрея Ермака.

Никакого "Минска"

Михаил Подоляк также отметил, что кроме денег, кроме математики, для Украины существуют также принципиальные вопросы – после Бучи, Гостомеля, Мариуполя и т.д., мы не хотим иметь соседа, который через год или два будет атаковать нас снова.

Мы не можем позволить себе любой "Минск" – "Минск-1", "Минск-2", а сейчас "Минск-3" и "Минск-4". Поэтому мы должны деоккупировать все наши территории, а это – вопрос времени, готовности, накопления оружия, мобилизации общества,

– заметил подоляк.

К слову, чиновник отметил последний пункт, ведь, по его мнению, Львов и Киев сейчас живут повседневной жизнью и общество частично "демобилизовалось".

"Война не пошла, она продолжается. Мы должны эту войну выиграть. Нет конкретного срока, когда это произойдет. Но мы должны сделать все, чтобы война не повторилась. Основная задача Украины сегодня – отбросить с нашей территории Россию", – подытожил Подоляк.

Не пропустите – ночное обращение Владимира Зеленского за 14 мая: смотрите видео