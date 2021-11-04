Мобильная связь с пропавшим мужчиной исчезла. Об исчезновении рыбака сообщили 3 ноября примерно в 21:00.
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К поиску мужчины инспекторы приступили сразу. Полиции удалось установить возможное местонахождение.
Рыбак заблудился из-за тумана
В общей сложности поиски продолжались около трех часов. Пропавшего удалось найти примерно в полночь. В медицинской помощи он не нуждался, поэтому его просто напоили горячим чаем. Мужчина отметил, что уже не надеялся на спасение.
Спасателями стали Ковальский Вадим, Кравченко Максим и Гаркавый Андрей. В пресс-службе полиции написали: "Мы гордимся нашими коллегами. Они снова доказали, что мы всегда придем на помощь."
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