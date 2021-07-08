Такое мнение высказал политик и экс-глава Совета национальной безопасности и обороны, эксминистр финансов Александр Данилюк. Он отметил, что над созданием БЭБ работает более 10 лет.

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Александр Данилюк участвует в конкурсе на должность руководителя бюро. Он отметил, что у власти будет соблазн получить своего руководителя.

Кто выбирает руководителя бюро

Александр Данилюк привел аналогию с конкурсом на специального антикоррупционного прокурора. Отметил, что она не менее важна. В комиссию, которая выбирает руководителя, входят зарубежные члены. Они имеют право вето.

Там такая сейчас война происходит, потому Офис Президента хочет контролировать Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Не надеюсь на прозрачный и честный конкурс в БЭБ, ибо всю комиссию контролирует президент,

– сказал Данилюк.

Он рассказал, что в комиссии БЭБ не предусмотрели присутствие международных экспертов. В целом там есть 9 членов:

три из них из СНБО, которую возглавляет президент Владимир Зеленский;

три от Верховной Рады, где есть монобольшинство "Слуги народа";

три от Кабинета Министров.

"Понятно, что эта комиссия будет слушаться указаний Зеленского. Для меня это репутационные риски, но я не могу объяснить людям, почему бы я не пошел на этот конкурс. Я много лет добивался, чтобы реализовали эту реформу", – объяснил Данилюк.

Тест для Зеленского

БЭБ должно быть полностью независимым, потому что он будет расследовать крупные экономические преступления. Данилюк сказал, что именно многие во власти нарушают закон.

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"Не верю в эффективность органа, который подчинен президенту. Результат конкурса покажет, каким будет БЭБ. Это тест для Зеленского. Бюро будет основным инструментом борьбы с олигархами. Если президент поставит туда контролируемого человека, то никаких результатов не будет", – подчеркнул политик.

Что будет расследовать бюро

БЭБ бороться с экономическими преступлениями большого масштаба. Это не коснется частных предпринимателей. Речь о преступлениях против государства. Данилюк привел в пример вывода денег из банков.

"Это напоминает "Приватбанк", национализацией которого я занимался. Если бы тогда был БЭБ, то уверен, что тогда бы все дела против Коломойского уже бы расследовали. К сожалению, были только Служба безопасности Украины, Генеральная прокуратура и Министерство внутренних спал, подконтрольные власти" – сказал политик.

О том, что происходит сейчас в БЭБ рассказал Александр Данилюк: смотрите видео

Как создают Бюро экономической безопасности